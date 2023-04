I riformisti litigano anche dentro il Pd

I riformisti non litigano solo dentro all’ormai defunto Terzo polo. Anche nel Pd, nell’area pragmatica, i riformisti appunto, che al congresso hanno sostenuto il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sono ai ferri corti. A tanti non è piaciuto il metodo con cui lo sconfitto ai gazebo e oggi presidente del Pd ha condotto la trattativa con Elly Schlein sulla segreteria unitaria. “Dire che ha scelto di mantenere una postura molle è anche troppo, si è completamente appiattito”, dice un importante deputato dem che pure al congresso ha sostenuto con convinzione Bonaccini. La situazione comunque è deflagrata con la scelta del governatore di entrare in segreteria nonostante la gestione molto accentratrice di Schlein che lascia ai riformisti ben poca possibilità di incidere davvero. “Sarebbe stato meglio avere una chiara minoranza interna in grado di alimentare una dialettica utile a tutti”, ripetono in tanti a una settimana di distanza dall’annuncio della nuova squadra di governo del partito.

