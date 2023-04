La giornata parallela di Renzi e Calenda: intervista doppia ai due litiganti

Perché il Terzo polo non esiste più? "Follow the money" dice il leader di Azione. È arrivato tutto "a freddo, in maniera in aspettata", ribatte quello di Iv. "Siamo un branco di pazzi", dice Ettore Rosato

Eccoli, dunque. A distanza di pochi metri l’uno dall’altro, ai lati opposti di un gruppo che è talmente esiguo che pare assurdo lo si voglia dividere ancora. Uno ha appena comprato due pacchetti di Marlboro, la riserva delle giornate pesanti. L’altro armeggia col tablet. Volti scuri, entrambi. Si evitano. Carlo Calenda e Matteo Renzi, perfetti sconosciuti. Nel mezzo, tra loro, i senatori del fu Terzo polo. “Follow the money”, dice il leader di Azione a chi gli chiede il senso di questa rottura senza senso. Come insomma che il tutto sia un problema di cassa: “Quella che Renzi non ha voluto cedere al partito da fondare”. Renzi racconta invece che per lui tutto è arrivato “a freddo, in maniera inaspettata”. E pare davvero averla subita, questa manovra, l’ex premier, se è vero che ancora mercoledì pomeriggio, quando pure in tanti consideravano già consumato lo strappo, spiegava che “Carlo è in grado di litigare per nulla, ma poi di solito per nulla fa la pace”.