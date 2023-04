Elly a 5 stelle, 5 stelle per Elly. Ecco gli ex grillini sulla soglia del Pd

Ammiccamenti, per lo più. Scambio di messaggi, complimenti. Ma anche qualche richiesta avanzata, in certi casi già validata. Eccola, la truppa veterogrillina che ora bussa alle porte del Nazareno: tutti più o meno entusiasti, più o meno ben disposti, verso Elly Schlein. Vincenzo Spadafora è forse il più cauto. Celebra la svolta dem sui diritti, elogia il nuovo corso: ha anche scritto alla nuova segretaria per felicitarsi della sua vittoria. “Ma più che un ingresso nel Pd, quel che mi piacerebbe fare – racconta l’ex ministro dimaiano, tornato alla sua antica passione per l’associazionismo lavorando per Terre des Hommes – è aggregare varie esperienze di attivismo giovanile e del terzo settore, ovviamente nel campo della sinistra”. Se questo significherà portare in dote una rete di Onlus a Schlein, presto per dirlo. Non è prematuro, invece, immaginare Sergio Battelli con la tessera del Pd. L’ex parlamentare ligure, già presidente della commissione Affari europei, non nasconde le sue intenzioni: “In questo nuovo Pd potrei riconoscermi, certo. Ma entrerei, come si dice, in punta di piedi, nel massimo rispetto della storia di un grande partito”. Ai gazebo s’è già recato: “Alle primarie ho votato, sì. Per Schlein, certo”.

