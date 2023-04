Effetto rosa Schlein in Puglia: Stefano Minerva perde la presidenza del partito

L’apostrofo rosa dell’era Schlein alla prova delle trame levantine dell’emirato dem pugliese cambia i vecchi schemi e lascia tra i feriti un fedelissimo di Michele Emiliano, il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, presidente regionale in pectore, costretto ad un cavalleresco passo indietro per la foggiana Lia Azzarone. La linea della neosegretaria è stata calata come un caterpillar sugli accordi che le varie correnti avevano sottoscritto per gestire, con la benedizione dell’emiro Mike, il congresso in maniera unitaria. L’intesa che designava l’emilianista Domenico De Santis come segretario regionale prevedeva la presidenza per il salentino Minerva. Da qui l’inghippo: entrambi maschi ed entrambi area Bonaccini, maggioritaria nella regione sia nel congresso tra gli iscritti che nei gazebo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE