Il Pd ci cacicca assai. Schlein alle prese con le correnti

Franceschini fa l'oracolo: “Alle europee prenderemo il 30 per cento”. Mentre la segretaria vuole Emiliano capolista e dialoga con Bonaccini sulle cariche. L'unica non discussa pare sia stata quella del presidente della Repubblica

Dario Franceschini accetta scommesse con i suoi amici: “Alle europee il Pd prenderà il 30 per cento”. E se lo dice lui non c’è ragione di dubitarne. Andrà certamente così. Perché Franceschini non ne sbaglia una, come sa bene Elly Schlein che a gennaio aveva consultato l’oracolo del Nazareno. “Tu vincerai il congresso”, le disse il sacerdote di Delfi Dario XI, lungo e secco come quasi tutte le Pizie. E tuttavia, sebbene sia ovvio che le europee si vincono esaminando il volo degli uccelli (se la direzione è rivolta verso levante, significa Schlein, verso ponente significa purtroppo Meloni), la segretaria del Pd ha lo sguardo ben piantato a terra.