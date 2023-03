FdI si prepara a conquistare il nordest. Ma non ha i politici per governarlo

Aspettano tutti al varco. Più della vittoria annunciata di Fedriga, quella intestina di Fratelli d’Italia sulla Lega. Che trema in tutto il nordest: alle politiche, lo scorso settembre, i consensi dei meloniani in Friuli Venezia Giulia triplicarono quelli del Carroccio. E ad oggi non ci sono elementi per credere che la musica sia cambiata granché. Salvo il peso specifico del governatore uscente, che corre con una propria lista pronta a intercettare i voti ai partiti. Ma se a uscirne peggio saranno i salviniani, di fatto il Fedriga bis sarà un mandato di transizione verso una regione targata FdI. E un esperimento in vista del Veneto, dove pure la Liga è in apnea e nel 2025 scadrà il lungo dogado di Luca Zaia. A quel punto, chi saranno i volti nuovi di Giorgia in queste terre? Sembra risuonare quell’antico motto – ci perdonino le frotte autonomiste da Verona a Trieste – di Massimo D’Azeglio: “Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani”. E cioè, che Meloni stia sbaragliando la concorrenza anche in Triveneto è un fatto in via di definizione. La premier però ha un problema di leadership locale. Con Zaia e Fedriga i rapporti sono buoni, di conclamata stima reciproca. A differenza, sin dal governo Draghi, dell’andazzo tra i due amministratori e Salvini – che pure sarebbe il loro tecnico superiore. Ma restano due uomini storici della Lega storica. Non c’è trasformismo che tenga: nel medio periodo a FdI serve una classe dirigente propria. Che finora è fragile, incline agli annosi polveroni attorno al partito. E che del partito non riesce a tenere il ritmo alle urne.

