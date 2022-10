Donazzan: “È tempo che il Veneto sia governato da Fratelli d'Italia”

"Adesso i tempi sono maturi per diventare governatore", ci dice l'assessore all'Istruzione della giunta Zaia. Il fascismo? "Spero che un giorno si giudichi come a scuola si parla di Atene e Sparta". L'autonomia? "Con Meloni al governo si farà"

Elena Donazzan si dice “a disposizione”. Del partito, del territorio, del paese. “Ma non fatemi scegliere tra Italia e Veneto”, dice al Foglio l’assessore regionale all’Istruzione: “Sarebbe come chiedermi se voglio più bene alla mamma o al papà”. Dilemma a metà. “Non è una novità che il mio sogno sia diventare governatore. Solo che adesso i tempi sono maturi”. Fratelli d’Italia alla conquista del nordest. L’èra Zaia in scadenza nel 2025. La Liga in fibrillazione, perché perdere pure Palazzo Balbi sarebbe lo smacco definitivo. “Un anno fa nessuno ci avrebbe mai scommesso”. E invece. “I cittadini hanno premiato la nostra coerenza, punendo il caos nel Carroccio. Ma niente illusioni: si tratta di voti in prestito”. Cioè? “Otto anni fa, pure i veneti avevano scelto Renzi. Poi il M5s. Quindi Salvini, che nelle piazze faceva dieci minuti di comizio e due ore di selfie. Viviamo nell’epoca dell’elettore non fidelizzato. Oggi tocca a noi”.