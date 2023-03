La Lega di Marcato: "Dare nuovi posti a Fratelli d'Italia? Col ca..o"

“Fratelli d'Italia vuole cambiare l’assetto in regione. Col c…. col c…. Io voglio militare in un partito che a queste richieste dica col c… Fratelli d'Italia se la metta via”. In Veneto è ora Lega pride. La frase che sta facendo il giro delle chat leghiste è dell’assessore regionale Roberto Marcato, l’uomo forte di Luca Zaia. Il video è stato girato a Montorio, frazione di Verona, festa del popolo veneto, pochi giorni fa.

Fratelli d'Italia domina il centrodestra e così come in Lombardia (e in Friuli Venezia Giulia; le elezioni tra pochi giorni) vuole contare nelle giunte regionali. Il partito della premier vuole rimettere in discussione caselle. In Veneto, il non detto: vogliono scalare. Chiedono la vicepresidenza della regione ma soprattutto vogliono ipotecare il futuro dopo Zaia. È in miniatura la riproposizione di quanto accade al governo impegnato in queste settimane sulle nomine delle partecipate. Con Forza Italia ormai governista, a fare da contro potere a Meloni è rimasta la Lega. Colorita, alla vecchia maniera…