Conte a Bruxelles dai Verdi: tre ore di interrogatorio per valutare l'ingresso del M5s

“Ora lo dobbiamo digerire e discutere”, dice il co-presidente dei Verdi, Philippe Lamberts. Ce l’ha con Giuseppe Conte, piombato a Bruxelles in cerca di una casa in Europa per il M5s. Il capo dei grillini è stato interrogato per quasi tre ore dagli eurodeputati. Una sorta di processo alle intenzioni (politiche) dell’ex premier. Le porte non gli sono state subito spalancate, anzi. I Grünen tedeschi per esempio sulla guerra hanno posizioni diametrali rispetto ai grillini: sono a favore dell’invio delle armi a Kyiv. Stesso discorso sul nucleare, i rigassificatori e il carbone. Due approcci totalmente differenti. “Il dialogo è stato lungo e sostanziale”, ha aggiunto infatti Lamberts. “Siamo, a quanto pare, un gruppo politico molto attrattivo e che ci siano persone che vogliono aderire al nostro gruppo. Noi lottiamo per idee verdi e progressiste per tutta l’Europa. Dopo questo incontro avremo una riunione per la valutazione che partirà la prossima settimana per decidere ogni passo successivo”, è stata la chiosa dell'altro co-presidente del gruppo Terry Reintke.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE