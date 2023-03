Schlein e Bonaccini preparano l'accordo, ma col pallottoliere in mano

Per l'assemblea di domenica, la neo segretaria non ha una maggioranza chiara. E sui territori, l'ala riformista può fare interdizione. Per questo un accordo conviene a entrambi. I dubbi dello sconfitto ("Presidente o vicesegretario?") strattonato da opposte teorie ("Cooperazione e guerriglia?")

Tutti concordano sul fatto che non si arriverà fin lì, fino alla conta, fino allo scontro. Però, evidentemente coltivando la prudenza come virtù cardinale, tutti si sono messi a far di conto. Perché l’assemblea nazionale di domenica, quella che inaugurerà il nuovo corso di Elly Schlein, potrebbe rivelarsi un appuntamento più insidioso del previsto. Questione di numeri e di regolamenti: pallottoliere alla mano, la neo segretaria non ha una maggioranza nel supremo organo del partito.