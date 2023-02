Meloni meglio del previsto, in Italia e all'estero. La romanità concilia, rassicura, addomestica tutto

La premier si riprende lo spazio vacante del romanesco nazional-popolare. Va in Ucraina, si commuove, fa la paladina della libertà. In patria è capace di cavarsela e "buttarla in caciara". Doti che la presidente non deve invidiare nemmeno a Mario Draghi

Meloni rassicura Zelensky. Meloni rassicura l’Europa. Meloni rassicura la Nato, gli Stati Uniti, i mercati e gli aspiranti leader del Pd. È “capace”, diceva Bonaccini, quindi non solo legittimata dalle urne, ma abile e arruolabile (e capace non “in quanto donna” ma “nonostante sia di destra”, che è più difficile). Passati i primi cento giorni, dopo averla vista con un certo orgoglio a Kyiv, bisogna pur domandarselo: perché Giorgia Meloni non fa paura come avrebbe dovuto? D’estate si era a un passo dall’Apocalisse. La democrazia a rischio, i diritti già negati, l’aborto nelle Marche peggio che in Texas, il fascismo tutto compreso che rientrava in pista alla grande.