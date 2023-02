Meloni è diversamente fascista. In Italia l'idea “Dio Patria e Famiglia” piace, ma “nun ce se crede”

Abile e arruolata. Così Meloni non fa problema. Né per Enrico Letta né per Stefano Bonaccini, suo probabile successore a capo del Pd. Non è fascista, e questo è un dato sapido e consolante. È abile, visto il miracolo elettorale e politico che l’ha portata da percentuali irrisorie e da posizioni di opposizione isolata, in dieci anni, alla guida del governo. Dal momento che non sfonda il deficit, non destabilizza finanza ed economia, non fa la famosa macelleria sociale, tempera i furori ideologici degli alleati e li rinserra in una perfetta posizione di politica estera e di difesa, in tempi di guerra in Europa, insomma sta dalla parte giusta della barricata, ecco che bisogna essere critici sì, ma in modo misurato. Non sarà un decreto un po’ ebbro sui rave, non sarà un dissidio con la Francia e Macron tenuto nei limiti di una dialettica intraeuropea, non sarà l’esplosione di chiacchiere e accuse vagamente calunniose su Cospito e mafia da parte di colonnelli meloniani imbizzarriti e redarguiti, non sarà tutto questo, che non è poco e non è molto, a correggere l’impassibile giudizio imparziale dei capi democratici.

