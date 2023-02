Il problema di Meloni sono i suoi uomini, gente da combattere con la satira

Gli sbroccati della destra, ecco il vero problema di Giorgia Meloni. Lei si è seduta su un divano di similpelle simildraghi, scelta razionale, profilo efficace di una gavetta di totale successo, dal Colle Oppio a Palazzo Chigi in dieci annetti e senza passare dal “via”, come si dice a Monopoly, ma in questa sospensione tra l’icona del banchiere occidentale e le memorie almirantiane ecco comparire il fantasma dello sbroccato, effettivo e anche potenziale: non solo il giovane Donzelli, monolocalizzato con il sottosegretario Delmastro, anche per non essere costretto alla vita dolce e notturna della classe dirigente romana corrotta, e il coinquilino che gli passa carte di dubbia legalità per le sue uscite parlamentari incendiarie, no, non solo lui, c’è anche il caratterino di Urso, Adolfo il ministro dello Sviluppo economico e mentale, che ha venduto l’accordo con i benzinai mentre qualche pompa chiudeva i battenti, nel trambusto di una golosa conferenza stampa che non ha portato buono, e dunque strilli, strepiti e dimissioni nello staff, c’è l’ingombrante Crosetto, che fisicamente diminuisce e annichila anche i generali dello stato maggiore e moltiplica le interviste e le liti perfino con il segnaposto di Putin, pronto a dargli dello “sciocco vero”, il tutto poco rassicurante per un ministro della Difesa che eccita le offese, e alligna l’immagine attivistica di La Russa, contento dei suoi busti mussoliniani e soprattutto prono alla chiacchiera politica non precisamente istituzionale, per non dire del Gabbiano, Fabio Rampelli, che sbertuccia il commissario del partito romano inviato dalla ducia liberale, lo stesso Donzelli, incaricato di far fuori la sua corrente delusa dalla mancata candidatura alle regionali, e il Rocca con i suoi trascorsi da favola o da romanzo criminale, ahi Roma, che sentina di bei vizi che sei.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE