Urso vende a Meloni un accordo che non c'è e insulta il suo staff: "Traditori, vi caccio tutti"

Dietro le dimissioni del capo delle segreteria particolare del ministro c'è un litigio violentissimo tra il ministro delle imprese e Made in Italy e il suo staff. Insulti, clima di terrore. Un racconto

Quanto può essere pericolosa la smania di un ministro? Cosa è pronto a fare per brillare agli occhi del suo capo? L’episodio simbolo dei cento giorni del governo Meloni ha come protagonista Adolfo Urso, ministro del Mimit, imprese e Made in Italy. Dietro le dimissioni del suo capo di segreteria particolare (le ha rassegnate ieri) si nasconde infatti una tecnica di potere, la fragilità della dirigenza di FdI, la paura e l’ansia di un governo.