Meloni commissaria FdI a Roma. Rampelli: "Non ne so molto"

Con una lettera la premier solleva dall'incarico il segretario romano Massimo Milani: "Necessità di gestire con terzietà la corsa alle preferenze". Donzelli nominato commissario

"Non ne so molto", dice al Foglio Fabio Rampelli, e nulla di più. Ma come ha fatto sapere Giorgia Meloni, "considerata la campagna elettorale per le regionali", la decisione si deve "alla necessità di gestire con terzietà la corsa alle preferenze". La decisione è il commissariamento di Fratelli d'Italia a Roma: Massimo Milani, coordinatore locale dal 2016, segretario amministrativo dal 2014 e oggi deputato, ma soprattutto vicino al vicepresidente della Camera Rampelli, è stato sollevato dall'incarico. Al suo posto Giovanni Donzelli, un fedelissimo della premier.

Lo ha comunicato la stessa Meloni, con una lettera mandata al coordinatore regionale Paolo Trancassini e ai dirigenti del Lazio, oltre che ai diretti interessati. La premier non ha gradito l'appuntamento elettorale di domenica scorsa al teatro Brancaccio di Roma: presentato come un evento di partito - avrebbero partecipato circa un migliaio di militanti - si trattava in realtà di un incontro elettorale per promuovere le candidature Fabrizio Ghera e Marika Rotondi alla Pisana. Una sorta di inganno comunicativo, che ha portato Meloni - ieri ad Algeri - a consultare i vertici del partito e a optare per la soluzione drastica, quando mancano ormai meno di tre settimane alla domenica elettorale.



Ghera e Colombi arrivano dalla cosidetta corrente dei Gabbiani, quella che fa capo a Rampelli. E sta tutto qui il peso politico della vicenda: si tratta forse del primo scontro ai piani alti di Fratelli d'Italia, almeno da quando il partito è al governo. Il vicepresidente della Camera è un dirigente di primissimo piano in via della Scrofa, oltre a essere stato una sorta di mentore per Giorgia Meloni, sin dai tempi della sezione di Colle Oppio. "Non ne so molto, al momento", dice con una battuta questa mattina. Tanto che viene il dubbio che di questa scelta sia stato informato a giochi ormai fatti.

Uno strappo che si aggiunge alle frizioni dei mesi scorsi; a ottobre il nome di Rampelli veniva considerato papabile per un ministero o per un incarico di sottogoverno. Poi non se n'è fatto più nulla e lo storico volto della destra romana è stato eletto alla vicepresidenza di Montecitorio. E di Rampelli, prima che la scelta cadesse su Francesco Rocca, si era parlato anche per il ruolo di governatore del Lazio, come candidato di una coalizione di centrodestra che, sondaggi alla mano, pare destinata a riprendere il governo del Lazio. Ma la scelta di ieri da parte di Meloni, anche per le modalità, segna un fatto nuovo per Fratelli d'Itali. Alle beghe legate al rapporto con gli alleati di governo, si aggiungono oggi le questioni interne.