Nel Lazio solo gli stravaganti non votano D'Amato

La campagna vaccinale dell'assessore alla Salute è stata pressoché perfetta e non si vede quale altro parametro, dopo tre anni di pandemia, dovrebbe far scattare l'approvazione per un candidato. Intanto facendo una ricognizione al Testaccio si ha la sorpresa di una Roma pulita

Non votare per D’Amato presidente a Roma mi pare una stranezza, una bizzarria, un azzardo. Non vado appresso alle leggende nere riperticate qua e là, dunque poco m’importa delle storie di tono losco del candidato del centrodestra, il Rocca, e nulla di personale contro di lui. Ma nella gara l’assessore alla Salute del Lazio porta, tra l’altro, una campagna di vaccinazione pressoché perfetta; e non si vede quale altro parametro, dopo tre anni di ansie e strilli pandemici, a parte il famoso silenzio “sospeso”, dovrebbe far scattare una ovvia approvazione e anche ammirazione per la capacità amministrativa di un candidato.