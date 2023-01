Regionali, centrodestra in vantaggio: Rocca e Fontana avanti in Lazio e Lombardia

Ipsos e Swg danno in vantaggio in entrambe le regioni i candidati di FdI-Lega-FI su Majorino e D'Amato. Rispetto alle ultime rilevazioni, il distacco si fa più ampio

La tendenza, registrata da diversi sondaggi, si fa sempre più marcata e prevede in entrambe le regioni al voto il 12-13 febbraio la vittoria del centrodestra. Nel Lazio è in vantaggio Francesco Rocca sul principale sfidante Alessio D'Amato. Mentre in Lombardia ad oggi sembra che verrà riconfermato il presidente uscente Attilio Fontana. Mentre i rappresentanti del centrosinistra Pierfrancesco Majorino e del Terzo polo Letizia Moratti restano indietro.

Nel Lazio lo scarto si fa più ampio

I sondaggi di Swg pubblicati oggi sul Messaggero registrano, tra i principali candidati, un distacco più ampio rispetto a quello segnalato ieri da Ipsos. Per Swg la coalizione che sostiene Rocca sarebbe al 45,6 per cento contro il 33,4 per cento di quella del centrosinistra (di cui fa parte anche il Terzo Polo) per D'Amato, con 12 punti di differenza. La candidata del M5s Donatella Bianchi viene data invece al 17 per cento.

Per quanto riguarda i singoli candidati le forbici di consenso prevedono: Rocca, tra il 43 e il 47 per cento; D'Amato, tra il 32 e il 36 per cento e Bianchi tra il 15 e il 19 per cento.

Un dato importante da tenere in considerazione è poi quello dell'affluenza che sembra in calo. Alle regionali di cinque anni fa, infatti, era andato a votare il 67 per cento degli aventi diritto, mentre il 12-13 febbraio ci si aspetta che un cittadino su due si rechi alle urne.

In Lombardia Fontana stacca Majorino

Nessuna sorpresa in Lombardia, nessuna rimonta. Gli ultimi sondaggi di Ipsos per il Corriere della Sera rivelano un quadro molto più prevedibile: il consenso per il candidato di centrodestra Attilio Fontana è al 45 per cento, mentre quello per Pierfrancesco Majorino ( sostenuto da centrosinistra e M5s) è stimato al 33,8 per cento. Solo dopo viene Letizia Moratti (Terzo Polo) con il 19 per cento di elettori che la sostengono.

Se si fa riferimento invece ai livelli delle liste, il sostegno per il centrodestra sale e arriva quasi al 50 per cento (49,7 per cento). Al primo posto c'è Fratelli d'Italia che raccoglie il 24,9 per cento degli elettori, a seguire la Lega (13,4 per cento) e poi Forza Italia (6,5 per cento). Le liste del centrosinistra si attestano complessivamente al 32,5 per cento (il Partito democratico rappresenta il 18,4 per cento degli elettori). Mentre le liste che rappresentano Letizia Moratti - la lista civica e l'unione Azione-Italia viva - raccolgono secondo stime il 16,1 per cento dei consensi.