Sì al termovalorizzatore e "bed manager" per gli ospedali: le idee di Rocca per il Lazio

Governatore Rocca, la possiamo già chiamare così? “No, no, pancia a terra fino all’ultimo giorno, sento entusiasmo, ma da qui al 13 febbraio mancano ancora diversi giorni”. Francesco Rocca, candidato presidente del centrodestra in Lazio non vuole ancora credere ai sondaggi che lo danno già vincitore. Ci risponde al telefono dall’auto, nello spostamento tra un appuntamento e l’altro. Per 15 anni ai vertici della Croce rossa, nel mondo della sanità lui e lo sfidante del centrosinistra, l’assessore Alessio D’Amato, sono conosciutissimi. Fuori è più complicato. “Per questo giro come una trottola”. Quando parla di sanità, si capisce subito che la materia la conosce bene (anche se promette: “Non terrò per me la delega”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE