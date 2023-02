Per capire l'influenza di Meloni bisogna studiare le agende dei suoi avversari

C’è un tema politico inaffrontabile, e inafferrabile, che riguarda la salute di Giorgia Meloni. Rispondere alla domanda che molti in queste ore si stanno ponendo, ovvero se sia normale o no che una presidente del Consiglio sia costretta per ragioni di salute a saltare numerosi vertici internazionali nell’arco di pochi mesi, è una questione sconveniente, inopportuna, che non può che essere liquidata con una piccola scrollata di spalle e una rispettosa richiesta di farci tutti gli affari nostri. Parlare della frequente influenza di Meloni è un tema poco dignitoso, e poco rispettoso. Ma se volessimo dare una lettura per così dire politica al raffreddore di Meloni più che parlare seriosamente di stress da lavoro dovremmo scherzosamente parlare di stress da agende.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE