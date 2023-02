Il partito di centro, Italia Viva e Azione. Parla il renziano Ivan Scalfarotto

"La ragione per cui vale la pena fare politica è proprio quella di provare a cambiare la realtà quando è evidente, come in questo momento, che non funziona" ci dice l'ex sottosegretario di stato. E rilancia l'idea di "un movimento europeista e pragmatico di cui il paese ha bisogno"

È il day after del voto regionale e sul campo del centrosinistra restano molte macerie. E un interrogativo: che cosa farà il Terzo Polo, ridimensionato nelle sue aspettative? Carlo Calenda ha ribadito l’urgenza di andare rapidamente verso un partito di centro, senza più aspettare. Matteo Renzi ieri è rimasto silente. I due si vedranno il 27, ma in filigrana emerge, in Italia Viva e in Azione, rispetto al quando e al come, una diversità di sfumature. Iv vorrebbe aspettare, magari fino a dopo le Europee, con l’idea che il procrastinare possa portare più acqua al mulino, mentre per Azione, come si è detto, la velocità (con chi c’è c’è) è la via migliore, anche per evitare che le divisioni in liste si facciano in qualche modo cannibali.