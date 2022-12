Accoglienza all'italiana, da risorsa ad anomalia. Lezioni dal “caso Soumahoro”

Tra il 2017 e il 2022 la prefettura di Latina invia decine e decine di ispezioni per vigilare sulla cooperativa Karibu e sul Consorzio Aid, responsabili dell’accoglienza di migliaia di richiedenti asilo e rifugiati nei Cas – Centri di accoglienza straordinaria – della provincia pontina. Fondata da Marie Thérèse Mukamitsindo, la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro oggi indagata per truffa e false fatturazioni, alla cooperativa sono state comminate multe per un totale di 491 mila euro, secondo quanto confermato lo scorso 28 novembre in un question time alla Camera dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Nonostante le irregolarità appurate – i mancati pagamenti degli stipendi ai dipendenti e le cattive condizioni in cui avrebbe ospitato alcuni richiedenti asilo – la cooperativa e il consorzio sono rimasti operativi per anni, fruendo di milioni di euro. Incaricata di vigilare sull’operato del Cas è proprio la prefettura, che risponde direttamente al ministero dell’Interno. Responsabile del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale è, all’epoca dei fatti, il prefetto Michele Di Bari che nel dicembre del 2021 è costretto a rassegnare le dimissioni. Il motivo è il coinvolgimento di sua moglie, l’imprenditrice Rosalba Livrerio Bisceglia, nell’inchiesta “Terra rossa”, condotta dalla questura di Foggia e che la vede tutt’oggi indagata per un sistema di caporalato in Puglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE