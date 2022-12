L'ammiraglio De Felice, il suggeritore di Meloni sul blocco navale

Nell'idea di un “blocco navale”, in fondo, “non c'è nulla di nuovo”. Martedì, nella Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina a Roma, una delle sedi della Camera dei deputati, prende la parola l'ammiraglio di riserva Nicola De Felice. Teorico di riferimento in materia di respingimenti dei migranti, è esponente di quella cerchia di tecnici con un curriculum da “competenti in materia” a cui ora guarda la destra-destra al governo. De Felice, si diceva, ha da poco scritto un libro. Il titolo, laconico, è “Fermare l'invasione”. Sottotitolo: “Le ragioni del blocco navale”. Un manuale, o meglio una “raccolta di proposte concrete”, dice lui, a beneficio di Giorgia Meloni che ne cura la prefazione. Così alla presentazione del volume partecipa un drappello di deputati e senatori di Fratelli d'Italia, compreso il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Diciamolo. L'Europa ha già dato il suo consenso a quegli stati membri che hanno costruito un muro di filo spinato di chilometri e chilometri per difendere i loro confini contro l'immigrazione”, spiega De Felice. La “fortezza Europa”, insomma, c'è già e ha il placet di Bruxelles, il resto è opposizione ideologica a un'operazione che invece, per l'ammiraglio, è legittima. Una vecchia ossessione, quella di De Felice, che la scorsa estate ricordava su Libero come “il blocco navale salvò Roma antica” e che quindi, ieri come oggi, sarebbe un mezzo tanto efficace quanto legittimo.

