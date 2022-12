Meloni non sarà ad Alicante per un'influenza, partirà Tajani

La premier resta a Roma. A parlare di energia e migranti con gli altri leader europei al vertice Eu Med-9 ci sarà il vicepremier e ministro degli Esteri

A causa di uno stato influenzale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non potrà essere presente al vertice Eu Med-9 di Alicante. Lo riportano le agenzie citando fonti di Palazzo Chigi. La delegazione italiana sarà guidata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il tema centrale del vertice sarà, come da agenda, il coordinamento sulla crisi energetica. Saranno presenti, oltre ai nove paesi (Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna), anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel. Entrambi, insieme ai leader di Francia, Portogallo e Spagna parteciperanno a un incontro sull'interconnettore energetico sottomarino tra Barcellona e Marsiglia.

La questione migratoria, in questo caso collegata alla rotta del Mediterraneo centrale, resta invece nelle "varie ed eventuali" della giornata. Infatti, non era mai stato previsto che il tema dei migranti fosse un punto centrale all'ordine del giorno, anche se proprio nel merito si sono giocate le tensioni di ieri tra Italia e Francia, quando dall'Eliseo si è tenuto a precisare che oggi non ci sarebbe stato alcun bilaterale tra i due paesi. La scelta non è casuale, visto che dalla Spagna non vi era alcuna intenzione di creare le premesse per un ulteriore scontro, dopo il primo incidente diplomatico che si era giocato sullo sbarco dei naufraghi dalla Ocean Viking i primi di novembre.

Il summit di oggi sarebbe inoltre dovuto essere il primo incontro ufficiale tra la premier italiana e il presidente spagnolo, nonché segretario del Partito socialista operaio, Pedro Sánchez.