L'Unione europea ignora gli sbarchi nel Mediterraneo

I ministri dell’Interno dell’Unione europea ieri hanno dedicato poco meno di mezz’ora di discussione al tema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo centrale. Tutti sono con il fiato sospeso sul destino della nave Geo Barents e si chiedono se il governo di Giorgia Meloni consentirà lo sbarco dei naufraghi a bordo raccolti negli ultimi giorni. L’Ue vuole evitare che si ripeta lo scontro che si è animato sulla Ocean Viking. La riunione straordinaria del Consiglio Affari interni della scorsa settimana ha permesso di calmare la tensione tra l’Italia e la Francia, malgrado il fatto che il piano d’azione per il Mediterraneo centrale presentato dalla Commissione non contenga nulla di nuovo. Gli sbarchi in Italia non sono considerati una priorità dagli altri stati membri. Anzi. Per molti paesi europei il governo italiano è colpevole di ipocrisia, dato che fa poco o nulla per fermare i movimenti secondari dei migranti o per riprendersi quelli che sono fuggiti in altri paesi (i cosiddetti “dublinanti). Inoltre, la pressione sul sistema d’asilo è di gran lunga inferiore rispetto a quella che subiscono i paesi del nord.

