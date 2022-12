Quanto è dura per Frontex sbarazzarsi del fantasma di Leggeri

Inizia il casting per il nuovo direttore dell'agenzia europea. Tre candidati in lizza, qualcuno impresentabile. E anche l'Agenzia europea per l'Asilo non se la passa meglio

Se in Italia la gestione dei migranti è al centro di scandali, inefficienze nel settore dell’accoglienza e accuse per i respingimenti, la galassia delle istituzioni europee non se la passa meglio. “E’ ora di ammetterlo: Frontex ha un problema di credibilità, che è difficile da ricostruire”. L’ammissione è arrivata mercoledì scorso, davanti ai membri della commissione per le Libertà civili e gli Affari interni dell’Europarlamento. A fare mea culpa è stata la direttrice ad interim dell’agenzia, la lettone Aijka Kalnaja, succeduta a Fabrice Leggeri, costretto alle dimissioni lo scorso aprile dopo che era finito al centro di diversi scandali nella gestione di Frontex. L’autoaccusa di Kalnaja non poteva avvenire in un momento più insolito, ovvero mentre difendeva la propria candidatura come nuovo direttore dell’agenzia. La lettone fa parte della short list dei papabili stilata dalla Commissione europea e sottoposta al parere del Parlamento. Oltre a lei, in lizza ci sono il super poliziotto olandese Hans Leijtens e la controversa Terezija Gras, segretaria di stato del governo croato. Secondo la procedura – non proprio trasparente – l’ultima parola spetterà comunque all’arbitrio del consiglio di amministrazione di Frontex, composto dai delegati degli stati membri.