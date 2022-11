Niente ricollocazione dei migranti, dice la Francia. Ma per Piantedosi va bene così

A Bruxelles il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, non era nemmeno entrato al vertice straordinario convocato per parlare di immigrazione e già aveva fatto intendere che i margini di un negoziato erano ridotti, per l’Italia. Se “non accoglie le navi e non accetta la legge del mare, non c’è più motivo di fare i ricollocamenti” volontari, ha dichiarato ai giornalisti. Un brusco ritorno alla realtà per Matteo Piantedosi, che ha pure dovuto registrare il passo indietro della Svezia sul fronte dei ricollocamenti, giudicati “privi di basi giuridiche”. Il ministro dell’Interno si è detto comunque soddisfatto e ha assicurato che i rapporti con la Francia sono “normalissimi e buonissimi”. Eppure a fine giornata, il capo del Viminale ha lasciato Bruxelles a mani vuote, senza un bilaterale chiarificatore con i francesi e con la consapevolezza che la crisi diplomatica innescata con Parigi non accenna a ridimensionarsi.

