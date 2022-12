Perché la Bielorussia si è trasformata in un'enorme prigione ai nostri confini

Il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka ha guidato il paese come se non fosse mai crollata l’Unione sovietica. Guardava con sdegno quelle repubbliche che attorno a Minsk si affrettavano a fare referendum per l’indipendenza – ieri ricorrevano i trentuno anni dal voto in Ucraina e vinse il “sì” per lasciare l’Unione sovietica in tutto il territorio – e quando nel 1994 prese il potere per non lasciarlo più, Lukashenka promise che avrebbe rimesso tutto in ordine. Anzi, pensava che avrebbe potuto dimostrare che Minsk poteva fare molto meglio di Mosca. Questo era il pensiero del dittatore, “l’ultimo d’Europa”, come si è definito lui stesso, e lo ha fatto, non soltanto con un’economia in stile sovietico, ma anche con lo sprezzo per i diritti umani. In compenso, lui e la sua famiglia hanno sempre goduto di uno stile di vita piuttosto lussuoso. Chi, dei Lukashenka, non è ancora sotto sanzioni si concede vacanze tra le Alpi francesi e le coste italiane, scattando foto in ristoranti stellati e affrontando i viaggi a bordo di jet privati. E’ stato il gruppo di attivisti hacker Cyber Partisans a condividere i dati di volo.

