Sull'Ucraina il governo predica serietà atlantista, sul Mes rincorre i complotti

Sovranismo in tilt. Parlando del sostegno a Kyiv, Meloni e Crosetto hanno ribadito che gli impegni presi vanno onorati. Non si capisce perché la stessa logica non debba valere per gli accordi sul Meccanismo di stabilità

Dice Giorgia Meloni, presidente del Consiglio: “Solo un’Italia che rispetta gli impegni può avere l’autorevolezza per avanzare richieste a livello europeo e occidentale”. Dice Guido Crosetto, ministro della Difesa: “Lo Stato funziona così. Non si interrompe il giorno del cambio di governo, ma i vari governi che si susseguono onorano gli accordi che i governi precedenti hanno preso o sottoscritto. Non per scelta politica, ma perché gli Stati si comportano così”. Tutto giusto, tutto perfetto. Però non si capisce come mai quello che vale per la guerra in Ucraina non debba valere anche per il Mes. Ieri la premier ha applaudito alle parole del neomeloniano Gianfranco Rotondi quando spiegava, nell’Aula di Montecitorio, che “nel tempo in cui ci è dato vivere o siamo dalla parte dei valori dei padri costituenti dell’Europa, o scegliamo una posizione defilata”. Applaudiamo anche noi cotanta giustezza.