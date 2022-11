Sul Mes Giorgetti si nasconde dietro Draghi e la Germania. Ma il problema sono Salvini e Meloni

Durante l’audizione sulla Nota di aggiornamento al Def davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato, è stato nuovamente chiesto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti della posizione del governo rispetto alla ratifica del nuovo trattato del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). E Giorgetti ha fornito la stessa risposta data nei giorni scorsi. “Faccio esattamente come il mio predecessore e come Draghi. Non mi risulta che il governo Draghi abbia approvato in Consiglio dei ministri la ratifica del Mes. La decisione era di attendere la Corte costituzionale tedesca, confermo che aspetto la decisione della Corte costituzionale tedesca, come il governo precedente”. Le cose, però, non stanno affatto in questi termini.

