Né Quota 41 né flat tax: la Nadef di Giorgetti spiegata a Salvini

La frase l’ha lasciata scivolare come un inciso secondario, un poco criptico. “Qualsiasi tipo di intervento di natura fiscale o di spesa di natura previdenziale deve essere coperta all’interno dello stesso settore d’intervento, altrimenti non rispetteremmo l’obiettivo dichiarato di mettere tutte le risorse disponibili sul caro energia”, ha detto il ministrro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa di presentazione della Nadef programmatica. Un messaggio rivolto a tutti i compagni di coalizione, e forse a uno in particolare. E cioè a quel Matteo Salvini che continua a insistere sul tasto della propaganda. Giorgetti gli ha insomma detto chiaramente che per Quota 41 e la flat tax, di risorse a bilancio non ce ne sono. E, se si vogliono trovare, vanno reperite riducendo altre voci di spesa. “Tagliamo il Reddito di cittadinanza per riformare le pensioni”, dicono nella Lega. Ma è la stessa Nadef redatta da Giorgetti a spiegare che non sarà così facile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE