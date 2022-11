Il "tesoretto" di Draghi impone a Meloni di scegliere cosa fare sulla Finanziaria

I pronostici, chissà. “Però intanto smentiamo le previsioni negative”. A Palazzo Chigi c’è un’aria che non si può dire di euforia, ma di sollievo forse sì. E non è solo una questione di cifre. Perché i dati dell’Istat dicono, certo, che il pil italiano cresce di mezzo punto in più rispetto alle stime indicate nella Nadef, ma più in generale certificano che la lunga disputa condotta per tutta l’estate scorsa a colpi di percentuali e proiezioni tra il Mef da un lato, e Banca d’Italia e l’Ufficio parlamentare di Bilancio dall’altro, vedeva il primo dalla parte della ragione. Ed è la ragione dell’ottimismo, verrebbe da dire, se ottimismo non fosse una parola eccessivamente ardita. Sta di fatto che Daniele Franco, col tono di chi rivendica i propri meriti, lunedì al suo successore lo ha fatto sapere: “Visto? Te lo dicevo che la situazione dei conti non era così nera come qualcuno diceva”.

