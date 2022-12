Le comunicazioni di Meloni alla Camera in vista della della riunione del Consiglio europeo sulla manovra

L'informativa del presidente del Consiglio. Il 15 dicembre Bruxelles comunicherà cosa pensa della prima legge di Bialncio del suo governo

Il 15 dicembre Bruxelles comunicherà nero su bianco cosa pensa della prima manovra del suo governo, a cominciare dalla soglia a 60 euro oltre cui scatta l'obbligo ad accettare i pagamenti con carte. E la premier torna a rivendicarne le misure, minimizzando le osservazioni di Bankitalia (solo "un approccio critico") e rispondendo a chi si chiede perché non vengano eliminate le commissioni sulle transazioni con il pos. "Non possiamo farlo perché sarebbe incostituzionale", spiega Giorgia Meloni, pescando dalla sua agenda degli appunti, nella seconda puntata della sua rubrica social, una volta "riemersa dall'influenza" per cui ha saltato il vertice di Alicante. Prima di partecipare al G7 virtuale e di preparare il suo discorso alle Camere in vista del Consiglio europeo, nel video con l'albero di Natale sullo sfondo, la leader di FdI ripercorre l'ultima settimana tirando fuori riflessioni e domande dal quadernetto. "Mediamente rispondo a più di quelle a cui rispondevano i miei predecessori", puntualizza, raccontando della "voglia di Italia nel mondo", dell'economia che "nell'ultimo trimestre cresce più che in Francia, Germania e Spagna", della "battaglia vinta in Europa su vino e carne", del piano per rendere l'Italia "sempre più un hub energetico".