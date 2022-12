“Prima la Germania!”. Il sovranismo che manca a Meloni sul Mes

Patriotticamente dipendenti da Berlino. Questa è la linea che il governo nato per far capire a Bruxelles che “la pacchia è finita” adotta sul Mes. La maggioranza ha approvato ieri alla Camera una mozione che impegna l’esecutivo “a non approvare il disegno di legge di ratifica della riforma del trattato istitutivo del Mes alla luce dello stato dell’arte della procedura di ratifica in altri stati membri”. E il senso di questa attesa è chiarito poche righe più su: “In Germania – si legge nel documento promosso dal centrodestra – la procedura risulta sospesa in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale federale”.

