Il senso del dialogo di Renzi e Calenda con Meloni. "Ci distinguiamo da Pd e M5s, e sul Mes la destra può andare in tilt"

L'incontro a Palazzo Chigi. Le con vergenze su Reddito di cittadinanza e imprese. Le tensioni sul Pnrr: "Se lo critico io, voi mi attaccate", si lamenta la premier. Ma è proprio sui temi europei che i leader del Terzo polo vogliono far fibrillare il governo. "Sul Mes rilanciamo a tutta", dice il capo di Iv. E in Aula sul Fondo salva stati la maggioranza va già in ansia

A un certo punto si sono perfino invertiti i ruoli. Carlo Calenda a fare il sovranista: “Se sull’energia aspettiamo la von der Leyen, stiamo freschi. Chi se ne frega della Commissione”. E Giorgia Meloni che strabuzzava gli occhi: “Sia messo agli atti che il Terzo polo è antieuropeista”. Si discuteva del price cap, e della proposta, avanzata dalla delegazione di Azione e Italia viva, di dirottare i 18 miliardi stanziati per i crediti d’imposta alle imprese su un piano nazionale di decoupling, per abbassare i costi dell’energia elettrica. Il tutto sotto lo sguardo perplesso di Giancarlo Giorgetti, che scuoteva il capo: “A Bruxelles non ce lo lasciano fare”. Ma è stato un attimo. Poi, per tutta la durata dell’incontro, un’ora e mezza di colloquio, l’Europa è tornata a essere il luogo proverbiale dello scontro tra la premier e i suoi oppositori dialoganti, ma tutto secondo copione. E infatti appena Calenda ha citato la parola “Mes”, la capa di FdI s’è affrettata a fermarlo: “No, non se ne parla neppure”.