Herr Giorgetti cerca sponde a Berlino: svolta sul Mes, poi Ita e Orbán

Alla presidenza del Fondo salva stati, col sostegno decisivo dell'Italia, va il lussemburghese filotedesco Gramegna, che ha come obiettivo di favorire la ratifica del trattato. Messaggio ai sovranisti italici. Sulla ex Alitalia, il Mef predilige la trattativa con Lufthansa. E sulle sanzioni all'Ungheria, il ministro leghista è pronto ad assecondare Lindner

La battuta che gli viene attribuita, forse dettata dalla suggestione dei Mondiali, è quella per cui “i Consigli europei sono un po’ come le partite di calcio”. Insomma “un gioco semplice” che dura 90 minuti e in cui alla fine “la Germania vince”. Eccolo, il pensiero di Herr Giorgetti, ministro dell’Economia del partito più antitedesco che è diventato il miglior amico di Berlino. Convinto che la sintonia col collega Christian Lindner, sul dossier del Mes come su quello Ita, possa tornare utile all’Italia.