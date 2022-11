"Fozza Lindner". Così Giorgetti costruisce una diplomazia parallela con Berlino, e si prepara alla svolta sul Mes

Mentre Meloni e Macron litigavano sui migranti, giovedì i titolari delle Finanze di Italia e Germania si sono sentiti. "Non possiamo permetterci di avere Berlino ostile", dice il leghista. Che ora valuta di ingraziarsi il collega Lindner sostenendo un candidato congiunto per la presidenza del Mes, sapendo che comunque il trattato andrà ratificato a breve

E’ un po’ una diplomazia parallela. E certo a dirlo ora, ora che la trama principale, quella che lega Roma a Parigi, s’è sbregata col pasticcio sui migranti, pare quasi irridente il suo “ve l’avevo detto”. Ma il segnale era stato lanciato in tempi non sospetti. Perché se Giancarlo Giorgetti aveva scelto Berlino, come suo primo viaggio da ministro dell’Economia, era proprio perché temeva un eccessivo schiacciamento del governo su quello francese. E un po’ l’operazione simpatia col suo omologo a Berlino, Christian Lindner, deve essere riuscita, se ancora giovedì pomeriggio, nel bel mezzo della crisi tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron per interposti ministri dell’Interno, i titolari delle Finanze italiano e tedesco si sono sentiti al telefono, con toni cordiali e distesi. Del resto, c’è da parlare di Mes.