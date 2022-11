Le tre cose che non tornano nella cautela di Giorgetti sui conti

Avverte che la spesa pensionistica è insostenibile, ma non esclude Quota 41. Dissuade i suoi colleghi ministri dal chiedere modifiche al Pnrr, ma contraddice Meloni su energia e investimenti. Condanna i sussidi indiscriminati, ma li proroga, con l'aggiunta della tregua fiscale. Il titolare del Mef illustra la Nadef alle Camere: e il governo finisce in cortocircuito logico, prima ancora che contabile

A limitarsi a quel che ha detto, verrebbe da condividere quasi tutto. Quasi, ma ci torniamo, perché sulle pensioni il cortocircuito logico, prima ancora che finanziario, è clamoroso. Il problema di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia che rivendica “un approccio prudente e responsabile”, che si pone in continuità col suo predecessore, che stigmatizza i malvezzi degli stessi governi populisti di cui ha fatto parte (“stimiamo un moltiplicatore basso? Eh, si è visto com’è andata, coi moltiplicatori miracolosi”, ha sbuffato, in riferimento, però, a quando lui era sottosegretario di Giuseppe Conte), insomma il problema del Giorgetti, che ieri ha illustrato la Nadef alle Camere, è quanta della sua cautela sia compatibile coi piani del governo. E su almeno tre punti – pensioni, Pnrr e sussidi – i conti non tornano.