Il Pnrr di Meloni: la vigilanza di Mattarella, il dossier riservato di Draghi. Nomi e cifre da monitorare

L’avviso è stato chiaro perché la preoccupazione è reale. Se Sergio Mattarella ha deciso di esternarla in un’occasione ufficiale, due giorni fa (“Quella del Pnrr è una sfida che l’Italia non può perdere. Ne va del nostro ruolo in Europa”) è perché le rassicurazioni che aveva sperato di trovare da Giorgia Meloni nei confronti informali, quelli delegati ai rispettivi ambasciatori, le ha trovate solo in parte. Nel senso che sì, d’accordo, i toni bellicosi della campagna elettorale, sono stati deposti. Ma la volontà di rinegoziare i contenuti di quel Piano, cercando in ogni modo risorse straordinarie per l’emergenza energetica anche nei capitoli da cui pare impossibile trarne, resiste. Giovanbattista Fazzolari ci lavora, a Roma, col piglio di chi dice che “non può essere un tabù chiedere alla Commissione un sussulto di pragmatismo”. Raffaele Fitto prova a tessere la trama diplomatica a Bruxelles, dove ancora ieri era tutto preso da riunioni con delegazioni di altri partiti, di altri paesi. Ma il sentiero per eventuali ritocchi al Pnrr resta stretto. E questo, riflettono a Palazzo Chigi, Meloni dovrà comprenderlo “prima del suo esordio in Consiglio europeo, altrimenti lo comprenderà subito dopo”.

