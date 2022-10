Ora Meloni cerca un ministro tecnico per gestire il Pnrr

L’idea nasce nell’intento di superare un problema potenzialmente enorme. Solo che, nell’applicarla, quella idea, bisogna stare attenti a non trasformarla, essa stessa, in un’insidia. Ed è per questo che Giorgia Meloni, e insieme a lei chi la consiglia e la istruisce, stanno valutando di istituire un ministero per l’attuazione del Pnrr: una struttura strategica, da incardinare dentro Palazzo Chigi, come organo di coordinamento centrale della cabina di regia. Il che, oltre a fare ordine, appare una soluzione obbligata per un partito che, arrivando al governo, si trova costretto a ereditare una governance che è stata volutamente pensata per resistere alle logiche dello spoils system, refrattaria ai cambi di maggioranza fino al 2026, quando cioè il Recovery plan dovrà essere concluso. E tanto basta, anche a prescindere dalla diffidenza esasperata che Meloni nutre nei confronti del famigerato deep state, a legittimare la volontà di consegnare a un uomo di fiducia le chiavi del ministero. E però, lungo il confine impercettibile che separa l’essere fidato dall’essere affidabile, si muove il travaglio di Meloni. Un politico o un tecnico, insomma? Il cruccio è sempre quello.

