Il giudizio sul Mes della Corte di Karlsruhe era più atteso a Roma che a Berlino

Berlino. Nuova sentenza del Tribunale costituzionale federale, questa volta sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) o meglio sulla sua riforma, definita da un accordo tra gli stati del 21 gennaio 2021. E che in Germania era già stata approvata dal Bundestag e dal Bundesrat nel giugno del 2021. Ma grazie a un ricorso costituzionale d’urgenza presentato dai parlamentari della Fdp (liberali), il presidente federale Frank-Walter Steinmeier non ha ancora firmato la legge, comunicando che avrebbe atteso la decisione della Corte di Karlsruhe. Nei giorni scorsi il Foglio aveva anticipato che la decisione era attesa a breve. Si tratta però di una vicenda che ha destato ben poco l’interesse dei media tedeschi, sicuramente meno che in Italia. Il ricorso è stato accolto senza grande clamore, sul sito del Tribunale non c’è stato nemmeno il consueto annuncio preliminare per i grandi appuntamenti. Il problema politico sembrava superato dal voto parlamentare dello scorso anno e per la Fdp, nel frattempo passata dall’opposizione al governo con Spd e Verdi, una bocciatura del Mes avrebbe creato qualche grattacapo di troppo. E la coalizione a Berlino in questo momento non ne ha bisogno.

