Meloni contro Giorgetti su Priolo

Nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato la necessità delle sanzioni economiche alla Russia perché “stanno avendo un indubbio effetto sullo sforzo bellico russo e svolgono un ruolo fondamentale per accelerare la fine del conflitto e portare a negoziati sostenibili”. Meloni ha aggiunto che, però, bisogna “anche vigilare sulle conseguenze delle sanzioni” sul tessuto industriale ed energetico italiano, facendo riferimento al caso della raffineria Isab-Lukoil di Priolo, che ha rischiato di fermarsi per effetto dell’embargo e della mancata risoluzione dei problemi di approvvigionamento che riguardavano la proprietà russa: “L’abbiamo messa nelle condizioni di continuare a lavorare anche dopo il 15 settembre (in realtà il 5 dicembre, ndr), data dell’entrata in vigore del divieto di importazione di greggio dalla Russia”, ha detto Meloni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE