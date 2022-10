Per Meloni la raffineria di Priolo è una crisi a orologeria lasciata da Draghi

L'Isab, controllata da Lukoil, con l'embargo sul greggio russo da dicembre non potrà più operare: 3 mila posti di lavoro e il 20 per cento della raffinazione nazionale. Palazzo Chigi e Giorgetti in 7 mesi non hanno fatto nulla. Meloni ha pochissimo tempo, ma una strada c'è: il modello tedesco usato con Rosneft

È probabilmente il dossier gestito peggio da Mario Draghi. Più che un cerino, a Giorgia Meloni viene lasciato un candelotto di dinamite acceso. E la prossima premier non potrà neppure prendersela più di tanto con il governo precedente perché, nonostante l’inazione di Palazzo Chigi su una questione così delicata, il dossier era nelle mani del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che viene addirittura indicato come ministro dell’Economia in pectore del nuovo esecutivo. Il caso è quello di Priolo, in Sicilia, e di come si rischia di far schiantare la più grande raffineria del paese a causa di una gestione approssimativa e per certi versi irresponsabile di una questione che riguarda la sicurezza energetica.