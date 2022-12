Se la sinistra ruba è colpa della destra: la questione logica del Pd sul Qatar gate

Spesso a sinistra il problema è logico, prima che politico. Prendiamo il caso del “Qatar gate”, ovvero l’inchiesta sulla presunta corruzione di parlamentari ed ex parlamentari del gruppo socialista al Parlamento europeo per ammorbidire la posizione in tema di diritti rispetto all’emirato. Il capodelegazione del Pd a Bruxelles, Brando Benifei, dice alla Stampa, in sostanza, che questo scandalo che sconvolge la sinistra dimostra che se all’Europarlamento c’è un rischio corruzione è colpa della destra perché “ha sempre bloccato norme più rigide: colpire noi è molto ghiotto per chi vuole compiere atti corruttivi”. Insomma, corrompere quelli di sinistra sarebbe più appetibile e la colpa della destra sarebbe quella, attraverso un lassismo regolatorio, di indurre in tentazione gli esponenti di sinistra. La spiegazione è audace, ma in ogni caso non si capisce a cosa sarebbe servita una norma più rigida se la corruzione è già illegale. Sfugge la logica.

