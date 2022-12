Sul Qatar gate “Non ci sarà impunità”, dice Metsola. Il confine tra crimine e lobby

Bruxelles. Da quando è scoppiato il Qatar gate l’Unione europea sta vivendo i suoi “giorni più lunghi”, come ha detto ieri Roberta Metsola, esprimendo “furia, rabbia e tristezza” per il più grave scandalo mai avuto al Parlamento europeo che non si concluderà con l’incriminazione per corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio della vicepresidente del Pe, la socialista greca Eva Kaili, dell’ex deputato italiano di Articolo 1, Antonio Panzeri, del suo ex assistente, Francesco Giorgi, e del segretario generale di No Peace Without Justice, Niccolò Figà Talamanca. Lunedì 12 dicembre ci sono state nuove perquisizioni a Bruxelles, mentre a Strasburgo alcuni eurodeputati socialisti si sono autosospesi. Tutti invocano nuove regole etiche più rigide. La grande vittima potrebbe diventare l’attività legale di lobby.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE