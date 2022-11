Perché al Pd serve un atto di distruzione creativa per ricostruire la sua leadership

Una frustata di politica invece di un'insalata di idee polverose. È necessario per dare il via a un'opposizione con un segretario solido e che non mostri solo i propri limiti, ma possa fare da contraltare al governo

Ora faranno la manifestazione contro la manovra del governo, quelli del Pd. Diranno qualcosa di sensato, certo, ci mancherebbe, ma sarà anche un diluvio di frasi fatte, di barricate immaginarie, di alternative introvabili, con qualche vanità o ambizione più o meno sbagliata portata a zonzo al cospetto di una folla di dimostranti. La sensazione generale è che i vincitori delle elezioni, per quanto con limiti evidenti, hanno messo insieme un governo e fanno il loro mestiere, mentre i perdenti hanno soltanto i loro limiti da mostrare, non hanno messo insieme un’opposizione, neanche una convergenza tra opposizioni diverse, non combinano gran che, vivacchiano in mezzo a un dibattito di idee e impostazioni di psicoanalisi recriminatoria, nostalgica, e le idee tanto celebrate sono spesso la meno costosa e significativa tra le merci sul mercato della politica.