Un insegnamento all'opposizione: procedete da soli e createvi un'identità

Che ve lo dico a fare, tanto è inutile dare consigli. Se poi non si sia un intellettuale, uno scrittore, e non si abbiano galloni correntizi o liberali o d’altro genere, e i consigli vengano da un cittadino al di sotto di ogni sospetto, tutto pare inutile. Invece no, credo di poter definire la formula unica per una convergenza delle opposizioni, per una divisione dei ruoli con visione incorporata, per la salvezza di tutto quello che non è la destra di governo, legittimata a fare e disfare ma up to a point, e soprattutto bisognosa di controlli e di alternativa politica realistica, dopo la cattiva performance nel malo uso della legge elettorale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE