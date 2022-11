Conte si vuole prendere la sinistra. Il Pd lo insegue alla marcia per la pace

Gli esponenti di spicco del M5s hanno le bocche cucite. L’ordine di scuderia diramato a tutti i parlamentari da Giuseppe Conte è chiaro: non dobbiamo metterci il cappello sopra, lo chiedono gli organizzatori. E però la manifestazione di domani a Roma promossa dalla Rete pace e disarmo – un consorzio di sigle dell’associazionismo, dalle Acli alla Cgil – è già passata su giornali e televisioni come la marcia per la pace di Giuseppe Conte. Non c’è dunque necessità di sottolinearlo ulteriormente. D’altronde fu proprio il leader grillino settimane fa a chiamare il mondo civico di sinistra per chiedere di organizzare l’evento. Per domani coltiva un sogno: essere incoronato dalla piazza leader del centrosinistra. Si accontenta di farlo anche in silenzio. Alla fine del corteo – che partirà da piazza della Repubblica alle 13 per arrivare a piazza San Giovanni alle 15 – infatti, parleranno i presidenti di Arci e Acli, il segretario della Cgil Maurizio Landini, il fondatore di Libera Don Ciotti e quello della comunità di Sant’Egidio Andrea Ricciardi. Nessun intervento politico.

