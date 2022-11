Per la leadership più della competenza serve il carattere

Si è fatto un gran parlare, mediamente vacuo, del concetto di merito. L’idea è che il merito seleziona in modo equo, offre possibilità a tutti di eccellere, garantisce classi dirigenti pubbliche e private capaci. Dunque onore al merito. Ma qui, per esempio sul termine “onore”, casca l’asino. Si legge con interesse il volume dedicato da Henry Kissinger alla “Leadership” (questo il titolo, Mondadori). E’ un centone corposo dedicato a grandi del Novecento come Adenauer, De Gaulle, Nixon, Sadat, Lee Kuan Yew e Margaret Thatcher. La storia di questi sei colossi segna un’epoca in cui si profila “il passaggio da un modello di leadership ereditario e aristocratico a un modello borghese e meritocratico”, quando “i residui dell’aristocrazia si combinavano con l’emergente paradigma del merito, ampliando la base della creatività sociale e insieme espandendone l’ambito”. Tutto chiaro e forse anche ovvio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE