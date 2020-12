La protesta preventiva contro Maggie

Se avete visto l’ultima stagione di “The Crown”, immaginate che ogni prossima frase sia scandita dal celebre “oh dear” con cui la Regina Elisabetta commenta le cose bizzarre che le vengono raccontate o riferite (se non l’avete vista, ci sono splendidi meme cui fare riferimento). La storia è questa: da oltre un decennio, Grantham, la città in cui è nata Margaret Thatcher, litiga sulla statua della sua celebre cittadina. Al momento, l’unico ricordo della Lady di ferro in città è una targa sul muro esterno del negozio di alimentari di suo padre. La statua in questione esiste già, è un’opera di Douglas Jennings ed è stata offerta a Grantham dopo che la proposta di metterla a Parliament Square è stata rifiutata. Ma non è ancora stata esposta né tantomeno inaugurata, bensì è conservata in “un luogo segreto”, scrive il Times.

