Verso il governo Meloni, Letta: "Il centrodestra danneggia l'Italia all'estero". Lollobrigida: "Il Cav. non ci mette in difficoltà"

Il segretario dem attacca la premier in pectore, dopo le dichiarazioni di Berlusconi e Fontana su Putin e sanzioni. Il capogruppo alla Camera di FdI: "Il Cav. non ci mette in difficoltà. Noi siamo con il popolo ucraino". Oggi l'elezione dei vicepresidenti delle camere

Dopo la nomina dei capigruppo nelle varie forze politiche, essenziali per avviare i lavori del Parlamento e le consultazioni in vista della formazione del governo, si eleggono oggi i 4 vicepresidenti di Camera e Senato (oltre a questori e segretari). In quota opposizione, saranno M5s e Pd a spartirsi le nomine, frutto di un accordo che ha tagliato fuori il Terzo Polo che ieri pavantava l'idea di non partecipare al voto per protesta. Ma a tenere banco, nella giornata è stato soprattutto il protagonismo di Berlusconi, che prima ha annunciato Elisabetta Casellati come prossima ministra della Giustizia - salvo poi incassare la smentita di FdI - e poi ha detto di aver "riallacciato i rapporti con Putin". Un'affermazione poi smentita, ma di cui LaPresse ha pubblicato un audio che conferma le parole del Cav - che rischia inoltre di rendere più difficile la strada che porta Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, verso la Farnesina. "Un'uscita infelice" ha commentato in privato Meloni, che vede nell'atteggiamento di Berlusconi il tentativo di metterla in difficoltà dopo le tensioni dei giorni scorsi che sembravano in qualche modo superate dopo l'incontro in via della Scrofa.

E sempre sul fronte russo, a sera, sono arrivare le dichiarazioni del neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana: "Le sanzioni rischiano di essere un boomerang. Loro sono più abituati a soffrire di noi", ha detto il leghista, ospite di Porta a Porta, ripetendo un concetto che in realtà aveva già espresso proprio alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina, quando tuttavia non ricopriva ancora una carica istituzionale, di tale rilievo. Secondo alcuni retroscena inoltre la Lega sarebbe pronta a tornare al tavolo delle trattative con Meloni, l'idea di indicare il nome per il Viminale - il grandi obiettivo del segretario Matteo Salvini - non sarebbe ancora tramontata del tutto mentre pure le ambizioni rispetto al dicastero dell'Agricoltura non sono state attivate: i due leader di Lega e FdI si vedranno oggi con il Carroccio "pronto a fare la voce grossa", in quanto le preclusioni avanzate dalla premier in pectore vengono definite "non accettabili".

Meloni: "Italia e Polonia insieme per difendere valori comuni e sicurezza europea"



"Ringrazio il presidente della Polonia, Andrzej Sebastian Duda, per le parole di apprezzamento che ha espresso nei miei confronti. Sono convinta anche io che Italia e Polonia possano e debbano rafforzare la loro collaborazione per difendere insieme i nostri comuni valori e la sicurezza europea". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni.





Lollobrigida: "Berlusconi non ci mette in difficoltà"

Quelle di Berlusconi sono illazioni infondate? "Non dovete chiedere a me quello che fa. Dovete chiederlo a lui. Berlusconi non ci mette in difficoltà", così il braccio destro di Meloni, Francesco Lollobrigida, ha commentato le parole di Berlusconi sui ministeri e sui rapporti con Putin. "Tentare di coinvolgere Tajani che è stato presidente del Parlamento europeo, in Europa da tanto tempo, un esponente di punta del Ppe, che in ogni atto concreto ha sempre difeso l'alleanza occidentale, io credo sia sconveniente al di là del ruolo che incarnerà in futuro", ha poi aggiunto, ribadendo infine il posizionamento internazionale di FdI: "'Noi siamo con il popolo ucraino, a difesa di liberà e democrazia, ha poi ribadito il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia - ruolo ricoperto nella scorsa legislatura e riconfermato ieri - entrando a Montecitorio.

Letta: "La maggioranza danneggia l'Italia all'estero, non l'opposizione"

"Domanda per Giorgia Meloni. Chi danneggia l'Italia all’estero? L’opposizione che fa l’opposizione? Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni alla Russia? Gasparri contro la 194? Berlusconi che riallaccia i rapporti con l’invasore dell’Ucraina?", ha scritto su Twitter il segretario del Pd, sottolineando le ultime dichiarazioni degli esponenzi della coalizione di centrodestra.



"Da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell’Italia verso una posizione di sempre maggiore ambiguità nei confronti della Russia", aveva detto invece ieri sera i leader dem.